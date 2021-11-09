Сейчас подозреваемый находится под стражей.

В Брянске задержали 21-летнего иностранца с 760 граммами наркотиков. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что подозреваемый забрал из тайника запрещенный товар в виде "синтетики". Фигурантом расследования стал иностранец, прибывший в РФ из одной из стран ближнего зарубежья. Его поймали на выходе из лесного массива с 500 граммами вещества.

Во время досмотра гражданина сотрудники полиции нашли у молодого человека пакет с веществом. Экспертиза показала, что изъятое оперативниками является наркотической солью. В арендованной квартире у иностранца находилось 260 граммов мефедрона, а также упаковка и весы.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Иностранцу избрана мера пресечения в виде ареста.

Полиция задержала предполагаемого виновника гибели сотрудника Росгвардии.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

