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В Брянске задержали 21-летнего иностранца с 760 граммами наркотиков

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Сейчас подозреваемый находится под стражей.

В Брянске задержали 21-летнего иностранца с 760 граммами наркотиков. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что подозреваемый забрал из тайника запрещенный товар в виде "синтетики". Фигурантом расследования стал иностранец, прибывший в РФ из одной из стран ближнего зарубежья. Его поймали на выходе из лесного массива с 500 граммами вещества. 

Во время досмотра гражданина сотрудники полиции нашли у молодого человека пакет с веществом. Экспертиза показала, что изъятое оперативниками является наркотической солью. В арендованной квартире у иностранца находилось 260 граммов мефедрона, а также упаковка и весы. 

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Иностранцу избрана мера пресечения в виде ареста.

Полиция задержала предполагаемого виновника гибели сотрудника Росгвардии.

Фото и видео: официальный сайт МВД России
 

Теги: брянская область, мвд, мигранты, наркотики
Категории: Новости России, Тема дня, Криминальные происшествия, Лента новостей, Происшествия,

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