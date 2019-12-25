Мужчине удалось убить свою мать.

В Подмосковье подозреваемый в убийстве женщины застрелен при задержании. Об этом рассказали представители Следственного комитета России по региону. Официальный представитель Ольга Врадий подчеркнула, что операция проводилась силами Росгвардии. Патруль был вызван по адресу из-за стрельбы в доме местной жительницы.

Инцидент произошел ночью 21 ноября в частном доме в Солнечногорске. До стрельбы мужчина и женщина распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними возник бытовой конфликт. После этого 53-летний подозреваемый отправился в дом матери, в котором убил женщину и после поджег здание. Затем мужчина вернулся с ружьем к сожительнице и открыл огонь по входной двери.

Женщина и находившиеся в ее доме родственники смогли укрыться от выстрелов и вызвать на место сотрудников полиции и Росгвардии...После установления причины смерти пенсионерки будет дана оценка действиям подозреваемого в этой части. Ольга Врадий, представитель СК РФ по Московской области

Злоумышленник оказал сопротивление сотрудникам правопорядка при задержании. Он попытался скрыться с места преступления, стреляя в росгвардейцев. Представители закона открыли ответную стрельбу и смертельно ранили преступника. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

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Фото: Следственный комитет России

