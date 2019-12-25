СК возбудил уголовное дело.

"Газель" насмерть сбила младенца в Новой Москве. Об этом рассказали представители Государственной автоинспекции в собственном аккаунте в Telegram. По факту произошедшего региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело. Известно, что грузовой автомобиль совершил наезд на местную жительницу и двоих несовершеннолетних. Детям было 4 года и девять месяцев.

ДТП зафиксировано около 19:35 вечера 20 ноября на территории Николохованской деревни поселения Сосенское. По предварительной версии следствия, мать с детьми шла по проезжей части. Она двигалась по направлению проезда транспорта. Младенец находился в коляске. Он погиб на месте от травм после аварии. Женщина и еще один ее сын незначительно травмированы.

По факту произошедшего задержан 34-летний водитель. В момент аварии мужчина находился в нетрезвом состоянии.

СК России проверит информацию о драке подростков в подмосковном Пушкине.

Фото: Прокуратура Москвы / Telegram

