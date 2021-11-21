СК России проверит информацию о драке подростков в подмосковном Пушкине

Дело контролирует глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Следственный комитет России проверит информацию о драке подростков в подмосковном Пушкине. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства. Ранее в социальных сетях появились сведения о преступлении, в котором приняли участие несовершеннолетние граждане. По кадрам установлено, что инцидент произошел на территории Московской области. Там 13 ноября двое злоумышленников избили 17-летнего юношу.

По данному факту ГСУ СК России по Московской области была незамедлительно организована проверка. пресс-служба СК РФ

В настоящее время председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование данного эпизода. Он поручил доложить о ходе проведения проверки. В размещенных социальных сетях ролике фиксируется, что в конфликте принимали участие свыше 10 молодых людей. Одного из них противники повалили на землю, после чего сразу несколько человек стали бить его. Другие участники драки снимали происходящее на мобильные устройства.

Бастрыкин запросил доклад по делу с жительницей Петербурга, которая выгнала детей-инвалидов с площадки.

Видео: Youtube/Андрей Трофимов