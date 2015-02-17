Бастрыкин запросил доклад по делу с жительницей Петербурга, которая выгнала детей-инвалидов с площадки

Известно, что следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту случившегося.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взялся за дело с участием жительницы Петербурга, которая выгнала детей с особенностями развития с городской площадки. Юрист поручил исполняющему обязанности ГСУ СК РФ по региону Андрею Голомбиевскому подготовить доклад о процессуальной проверке в отношении дела. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в субботу, 20 ноября.

Напомним, что скандал произошел еще в июле, когда петербурженка пыталась выгнать с детской площадки малышей-инвалидов. Женщина кричала, что они напугали ее ребенка. Она требовала, чтобы педагоги инклюзивного центра увели с общей игровой площадки своих воспитанников. Также Наталья Липская заявила, что не желает, чтобы ее внучка "на все это смотрела и офигевала".

Действия женщины следователи рассматривали по двум статьям: ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ст. 330 УК РФ (самоуправство). Однако в ходе проверки сотрудники так и не нашли в действиях Липской состава преступления. В СК отказались возбуждать дело по факту случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге водитель маршрутки отказался везти известного программиста с ДЦП.

Фото: ВКонтакте / Следственный комитет Российской Федерации