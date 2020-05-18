Всего с больными коронавирусом в Московской области работает 22,5 тысяч медицинских работников.

В Подмосковье почти две тысячи медиков заразились коронавирусом. Об этом рассказала глава регионального министерства здравоохранения Светлана Стригункова в беседе с газетой "Коммерсантъ".

По её словам, 16 медиков скончались от COVID-19. Всего с больными коронавирусом в Московской области работает 22,5 тысяч медицинских работников — это врачи, а также младший и средний персонал.

Стригункова отметила, что к борьбе с новой коронавирусной инфекцией в регионе привлекли медиков Минобороны, а также из других регионов.

А также около 280 студентов старших курсов медицинских колледжей, прошедших необходимое обучение. Светлана Стригункова, министр здравоохранения Подмосковья

Она отметила, что исходя из правил проверки данных, от коронавируса и пневмонии погибли 16 медиков.

Ранее Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб о нехватке масок.

Видео: Telegram / coronavirusN