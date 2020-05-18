В Подмосковье почти две тысячи медиков заразились коронавирусом. Об этом рассказала глава регионального министерства здравоохранения Светлана Стригункова в беседе с газетой "Коммерсантъ".
По её словам, 16 медиков скончались от COVID-19. Всего с больными коронавирусом в Московской области работает 22,5 тысяч медицинских работников — это врачи, а также младший и средний персонал.
Стригункова отметила, что к борьбе с новой коронавирусной инфекцией в регионе привлекли медиков Минобороны, а также из других регионов.
А также около 280 студентов старших курсов медицинских колледжей, прошедших необходимое обучение.
Светлана Стригункова, министр здравоохранения Подмосковья
Она отметила, что исходя из правил проверки данных, от коронавируса и пневмонии погибли 16 медиков.
Ранее Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб о нехватке масок.
Видео: Telegram / coronavirusN
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