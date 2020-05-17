Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб о нехватке масок

В Чечне зафиксировано 943 случая заражения коронавирусом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить врачей, пожаловавшихся на нехватку масок и других средств защиты в Гудермесской районной больнице. Об этом сообщает ЧГТРК "Грозный".

Во время заседания оперативного штаба с участием Кадырова, глава республики заявил, что у региона достаточно СИЗ.

Телеканал показал кадры с заседания оперативного штаба с участием Кадырова. "Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего — оборудования, костюмов, масок, всего хватает

Рамзан Кадыров

Ранее в сети были опубликованы видео- и аудиосообщения, где медики Гудермесской районной больницы, которую переоборудовали под прием пациентов COVID-19, говорили об отсутствии СИЗ. Спикер парламента Магомед Даудов позже пояснил, что медучреждение только готовится принять пациентов с коронавирусом и пока не нуждается в средствах защиты для персонала. В дальнейшем выступившие медики принесли свои извинения.

По данным на 17 мая, в Чечне зафиксировано 943 случая заражения коронавирусом. Девять пациентов с подтвержденной инфекцией скончались, еще 580 — выздоровели.

Видео: YouTube / Telegram / 1ADAT