Нападавшего вычислили и задержали по камерам видеонаблюдения.

В Подмосковье пенсионерке сломали нос за просьбу убрать ноги в электричке. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в конце февраля в электричке "Фрязево – Апрелевка". По данным ведомства, 35-летний мужчина напал на пожилую женщину "за просьбу убрать ноги с прохода". Дебошир сломал ей нос, после чего скрылся.

Нападавшего вычислили и задержали по камерам видеонаблюдения. Он признал свою вину и заверил, что раскаивается в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержан нетрезвый водитель, подозреваемый в угоне автомобиля.

Видео: Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура