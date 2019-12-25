По словам вице-губернатора региона, в 70% подъездов завершили работы.

В Подмосковье отремонтируют 1,8 тысячи подъездов до конца года. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора региона Владислава Мурашова.

По его словам, текущий ремонт включает в себя восстановление входной группы, стен, потолков и полов, почтовых ящиков, освещения и окон. Мурашов отметил, что такой ремонт проводится в среднем раз в пять лет. Вице-губернатор Подмосковья добавил, что в 70% подъездов завершили работы.

Также Мурашов напомнил, что в этом году в рамках программы по ремонту подъездов вошли почти 400 жилых домов с охватом 289 тысяч человек. Программу по обновлению подъездов в следующем году должны составить и утвердить до 1 декабря.

Фото: pxhere.com