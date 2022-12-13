В Подмосковье откроют фонд для полной поддержки семей участников СВО

Фонд будет оказывать юридическую и психологическую поддержку родственникам участников спецопераций.

В Подмосковье появится фонд для полной поддержки семей участников СВО. Инициативу обсудили губернатор региона и председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. Об этом сообщили на телеканале "360".

Фонд будет оказывать юридическую и психологическую поддержку родственникам участников спецопераций. Кроме того, сотрудники объединения будут помогать с оформлением инвалидности, реабилитацией, получением лекарств и протезов.

Цивилева отметила, что фонд будет работать персонально с каждым обратившимся. Организаторы пообещали сделать все возможное, чтобы военнослужащие после возвращения домой смогли быстро создать для себя комфортную жизнь.

Филиал фонда в Подмосковье откроют напротив областного Дома правительства. Здесь будут располагаться офисные бригады. Кроме того, в здании предусмотрят кабинет психолога, детскую комнату, конференц-зал, библиотеку.

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Фото: Piter.tv