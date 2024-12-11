В Подмосковье осуждены 11 обвиняемых в хищении древесины

Преступления совершены в Ногинском, Виноградовском, Шатурском, Егорьевском, Орехо-Зуевском лесничествах.

На территории Московской области одиннадцать человек признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе с целью хищения древесины, а также бюджетных денежных средств выделяемых дна цели по лесовосстановлению. Соответствующее заявление сделали сотрудники прес-сслжбы регионального управления Следственного комитета страны. Судебная инстанция признала собранные доказательства преступления достаточными для вынесения приговора. Известно, что девять фигурантов уголовного дела являлись руководящими чиновниками из состава местного Комитета лесного хозяйства, а также подведомственных ему структур.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве, получении взяток, уничтожении лесных насаждений, а также в совершении иных преступлений. пресс-служба СК РФ по Подмосковью

Напомним, что в надзорном ведомстве полагают, что в 2015 году бывший заместитель председателя профильного Комитета и бывший Генеральный директор ГКУ МО "Мособллес" создали преступное сообщество ради хищения бюджетных средств и получения взяток с коммерческих организаций. В криминальную группировку они вовлекли руководителей подведомственных учреждений и иных лиц. Ныне осужденные под видом производства санитарной рубки лесных насаждений и мероприятий по лесовосстановлению вырубали живорастущую древесину, после чего продавали товар на мебельные фабрики. Преступления совершались в Ногинском, Виноградовском, Шатурском, Егорьевском, Орехо-Зуевском лесничествах. Материальное вознаграждение члены ОПГ получали также за подписание актов выполненных работ по лесовосстановлению. Общая сумма которых варьировалась от 400 тысяч до полутора миллиона рублей. Злоумышленники превышали должностные полномочия в интересах коммерческой организации, осуществляющей вырубку деревьев. Свою незаконную деятельность сообщники вели до конца 2021 года. Ущерб для государства составил свыше 50 миллионов рублей.

В Петербурге возбудили дело из-за травм от падения наледи с крыш.

Фото и видео: Telegram / ГСУ СК по Московской области