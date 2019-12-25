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В Подмосковье обнаружили тело генерал-майора ВДВ в отставке Белянина
Сегодня, 10:53
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В Подмосковье обнаружили тело генерал-майора ВДВ в отставке Белянина

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Известно, что генерал-майор в отставке тяжело болел в последнее время.

Генерал-майор в отставке, бывший первый заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск Анатолий Белянин покончил жизнь самоубийством. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в квартире Белянина. Он проживал в подмосковной Ивантеевке. Известно, что генерал-майор в отставке тяжело болел в последнее время. Следственный комитет проводит проверку.

Белянин совершил суицид в своей квартире в Ивантеевке. Он тяжело болел в последнее время.

Собеседник агентства

Напомним, что Белянин был свидетелем по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова.

Ранее мы сообщили, что в Москве убили бывшего топ-менеджера "Смоленского банка" и членов его семьи.

Фото: Piter.TV

Теги: белянин, генерал-майор вдв, подмосковье, самоубийство
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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