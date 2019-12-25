В Подмосковье обнаружили тело генерал-майора ВДВ в отставке Белянина

Известно, что генерал-майор в отставке тяжело болел в последнее время.

Генерал-майор в отставке, бывший первый заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск Анатолий Белянин покончил жизнь самоубийством. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в квартире Белянина. Он проживал в подмосковной Ивантеевке. Известно, что генерал-майор в отставке тяжело болел в последнее время. Следственный комитет проводит проверку.

Белянин совершил суицид в своей квартире в Ивантеевке. Он тяжело болел в последнее время. Собеседник агентства

Напомним, что Белянин был свидетелем по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова.

Ранее мы сообщили, что в Москве убили бывшего топ-менеджера "Смоленского банка" и членов его семьи.

Фото: Piter.TV