В Москве убили бывшего топ-менеджера "Смоленского банка" и членов его семьи

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

В Москве убили бывшего топ-менеджера "Смоленского банка" Михаил Яхонтов и членов его семьи. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве. Тела мужчины, его супруги и несовершеннолетнего сына были обнаружены в их квартире.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

Днем 26 октября 2021 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Мосфильмовской в городе Москве, обнаружены тела женщины, мужчины, а также несовершеннолетнего ребенка с признаками насильственной смерти. из сообщения ГСУ СК России по городу Москве

В беседе с ТАСС источник в правоохранительных органах заявил, что в настоящее время рассматриваются несколько версий убийства, в их числе финансовая.

Яхонтов ранее был судим за растрату и преднамеренное банкротство. Ему было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.

Ранее Ленинградский суд арестовал жителя Орска за убийство девушки.

Видео: ГСУ СК России по городу Москве