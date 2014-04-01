В Москве убили бывшего топ-менеджера "Смоленского банка" и членов его семьи

В Москве убили бывшего топ-менеджера "Смоленского банка" Михаил Яхонтов и членов его семьи. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве. Тела мужчины, его супруги и несовершеннолетнего сына были обнаружены в их квартире.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.
Днем 26 октября 2021 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Мосфильмовской в городе Москве, обнаружены тела женщины, мужчины, а также несовершеннолетнего ребенка с признаками насильственной смерти.
из сообщения ГСУ СК России по городу Москве
В беседе с ТАСС источник в правоохранительных органах заявил, что в настоящее время рассматриваются несколько версий убийства, в их числе финансовая.
Яхонтов ранее был судим за растрату и преднамеренное банкротство. Ему было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.
Ранее Ленинградский суд арестовал жителя Орска за убийство девушки.
Видео: ГСУ СК России по городу Москве
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