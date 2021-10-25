Ленинградский суд арестовал жителя Орска за убийство девушки

Оренбургский убийца отправлен под стражу на два месяца. Мужчина сознался в содеянном. Дело передали в центральный аппарат ведомства.

Ленинградский суд Орска Оренбургской области арестовал 42-летнего мужчину по подозрению в убийстве девушки, чье тело было найдено в одном из местных дворов. Об этом сообщили в пресс-службе судов Оренбургской области.

Об инциденте стало известно в субботу, 23 октября. В кустах возле одного из домов Орска дети нашли чемодан. Внутри они обнаружили тело женщины без головы. Испуганные подростки рассказали об этом родителям. Те вызвали полицию. По данным следствия, погибшей оказалась 39-летняя орчанка. Преступник поссорился со своей знакомой. В результате он избил и задушил её. После этого, чтобы скрыть следы, убийца расчленил девушку и положил тело в дорожный чемодан, а голову в отдельный пакет. В воскресенье, 24 октября, оренбургское УМВД нашло преступника. Позднее выяснилось, что он работал электромонтером в местной фирме и имел судимость. Соседи рассказали, что в ночь, когда произошло убийство, они слышали ругань в квартире. По их словам, подозреваемый часто выпивал с друзьями.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. По решению суда, оренбургский убийца отправлен под стражу на два месяца. Мужчина сознался в содеянном. Дело передали в центральный аппарат ведомства.

Ранее мы сообщили, что в жилом доме в Набережных Челнах прогремел взрыв. Есть пострадавшие.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации