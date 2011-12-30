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Житель Перми убил жену и внука, после чего покончил с собой
Сегодня, 13:35
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Житель Перми убил жену и внука, после чего покончил с собой

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Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

В Перми мужчина убил супругу и внука, после чего совершил самоубийство. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СУ СК России.

По данным ведомства, 3 ноября местная жительница вернулась домой и обнаружила тела своих родителей (65 и 75 лет) и 17-летнего сына с травмами криминального характера. В ходе следственных мероприятий было установлено, что преступление было совершено проживающим в этой квартире главой семьи, который покончил с собой после нападения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. В настоящее время специалисты проводят необходимые экспертизы и допрашивают свидетелей. Мотив и обстоятельства преступления пока не установлены.

Ранее полиция задержала подозреваемого в убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева.

Фото: Piter.tv, СУ СКР по Пермскому краю

Теги: пермь, самоубийство, убийство двух и более лиц
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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