Житель Перми убил жену и внука, после чего покончил с собой

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

В Перми мужчина убил супругу и внука, после чего совершил самоубийство. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СУ СК России.

По данным ведомства, 3 ноября местная жительница вернулась домой и обнаружила тела своих родителей (65 и 75 лет) и 17-летнего сына с травмами криминального характера. В ходе следственных мероприятий было установлено, что преступление было совершено проживающим в этой квартире главой семьи, который покончил с собой после нападения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. В настоящее время специалисты проводят необходимые экспертизы и допрашивают свидетелей. Мотив и обстоятельства преступления пока не установлены.

Ранее полиция задержала подозреваемого в убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева.

Фото: Piter.tv, СУ СКР по Пермскому краю