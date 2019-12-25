Полиция задержала подозреваемого в убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева

Полиция задержала подозреваемого в убийстве бывшего заместителя начальника Главного управления экономической безопасности МВД Алексея Новосельцева. Об этом журналистам рассказала официальный представитель правоохранительных органов России Ирина Волк. Фигурант расследования обнаружен на территории Московской области.
В городе Королеве сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве бывшего заместителя начальника ГУЭБ МВД России Алексея Новосельцева.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ
Представитель Следственного комитета по региону Юлия Иванова уточнила, что подозрение пало на жителя Подольска. Он является знакомым дочери погибшего. Мужчина задолжал Новосельцеву крупную денежную сумму - порядка 6 млн рублей.
Напомним, что Андрей Новосельцев найден убитым 26 октября в помещении бани. Трагедия произошла на территории частного участка в садовом товариществе "Родник-1" в Новой Москве. Смерть наступила от колото-резаных ран.
В Москве задержали мужчину, который призывал убивать полицейских.
Фото: официальный сайт МВД России
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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