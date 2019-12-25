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В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работе в больницах
Сегодня, 14:57
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matveyvn

В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работе в больницах

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Им придётся разгружать медикаменты и другие грузы в клиниках, а также проводить там уборку.

В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работе в больницах. Речь идёт об организаторах массовых мероприятий в условиях режима ограничений. Об этом пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на председателя правительства Московской области Романа Каратаева.

По его словам, злостных нарушителей режима самоизоляции привлекут к обязательным работам в больницах. Каратаев рассказал, что им придётся разгружать медикаменты и другие грузы в клиниках, а также проводить там уборку.

В Подмосковье было выявлено уже несколько массовых случаев нарушения самоизоляции. В Красногорске юноша собрал друзей, чтобы заняться спортом. В Химках молодой человек организовал вечеринку возле торгового центра. Суд признал организаторов виновными.

Подобные нарушения совершались и в других районах Московской области.

Ранее главу МО "Семеновский" оштрафовали на 45 тысяч рублей.

Теги: обязательные работы, подмосковье, режим самоизоляции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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