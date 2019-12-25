Им придётся разгружать медикаменты и другие грузы в клиниках, а также проводить там уборку.

В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работе в больницах. Речь идёт об организаторах массовых мероприятий в условиях режима ограничений. Об этом пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на председателя правительства Московской области Романа Каратаева.

По его словам, злостных нарушителей режима самоизоляции привлекут к обязательным работам в больницах. Каратаев рассказал, что им придётся разгружать медикаменты и другие грузы в клиниках, а также проводить там уборку.

В Подмосковье было выявлено уже несколько массовых случаев нарушения самоизоляции. В Красногорске юноша собрал друзей, чтобы заняться спортом. В Химках молодой человек организовал вечеринку возле торгового центра. Суд признал организаторов виновными.

Подобные нарушения совершались и в других районах Московской области.

Ранее главу МО "Семеновский" оштрафовали на 45 тысяч рублей.