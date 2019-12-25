Главу МО "Семеновский" оштрафовали на 45 тысяч рублей

В администрации нарушили порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Главу муниципального округа "Семеновский" привлекли к административной ответственности. Подробности рассказала пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Ведомство Адмиралтейского района установило, что администрация муниципального округа заключила контракт на предоставление билетов на интерактивный спектакль на сумму 560 тыс. рублей. Выяснилось, что фактически руководство осуществило закупку по организации самого мероприятия силами привлеченного исполнителя. Это нарушает сразу две статьи кодекса об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения дела УФАС по Петербургу, главе местной администрации назначили штраф в 45 тыс. рублей.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала избирательную комиссию Петербурга.

Фото: Piter.TV