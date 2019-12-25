Глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала избирательную комиссию Петербурга

Глава Центризбиркома отругала избирательную кампанию по выбору муниципальных депутатов в Петербурге. Вчера, 20 мая, ЦИК провел очередной заседание, одной из тем стали выборы в Северной столице.
Памфилова напомнила о том, что в городе были сформированы 34 территориальных избирательных комиссии. Они должны были помочь ситуации, однако по ряду направлений работа "была провалена".
Мы видим, что Санкт-Петербургской избирательной комиссией в новые территориальные комиссии назначены лица, к которым имелись претензии по их работе в муниципальных комиссиях, и почти треть людей, в том числе председатели некоторых комиссий, вообще не имели опыта работы в избирательной системе, а также люди, которые работают в исполнительных органах местного самоуправления, что может влиять на принятие ими решений в дальнейшем.
Председатель ЦИК отметила, что в некоторых избирательных комиссиях муниципальных округов противопоставляют себя судебной системе и не исполняют решения суда под "надуманными предлогами".
Также критике подверглась городская исполнительная власть, которая, по мнению Памфиловой, пустила процесс на самотек.
Трудно представить, каким будет уровень доверия горожан к предстоящим выборам.
Ситуация в Петербурге находится на особом контроле.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что нарушения на выборах Петербурга закономерно приведут к роспуску муниципальных советов.
Фото: cikrf.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все