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Глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала избирательную комиссию Петербурга
Сегодня, 13:44
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Глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала избирательную комиссию Петербурга

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В ЦИК поступило около 1600 жалоб от горожан.

Глава Центризбиркома отругала избирательную кампанию по выбору муниципальных депутатов в Петербурге. Вчера, 20 мая, ЦИК провел очередной заседание, одной из тем стали выборы в Северной столице. 

Памфилова напомнила о том, что в городе были сформированы 34 территориальных избирательных комиссии. Они должны были помочь ситуации, однако по ряду направлений работа "была провалена". 

Мы видим, что Санкт-Петербургской избирательной комиссией в новые территориальные комиссии назначены лица, к которым имелись претензии по их работе в муниципальных комиссиях, и почти треть людей, в том числе председатели некоторых комиссий, вообще не имели опыта работы в избирательной системе, а также люди, которые работают в исполнительных органах местного самоуправления, что может влиять на принятие ими решений в дальнейшем.

Председатель ЦИК отметила, что в некоторых избирательных комиссиях муниципальных округов противопоставляют себя судебной системе и не исполняют решения суда под "надуманными предлогами". 

Также критике подверглась городская исполнительная власть, которая, по мнению Памфиловой, пустила процесс на самотек. 

Трудно представить, каким будет уровень доверия горожан к предстоящим выборам.

Ситуация в Петербурге находится на особом контроле. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что нарушения на выборах Петербурга закономерно приведут к роспуску муниципальных советов. 

Фото: cikrf.ru

Теги: избирательная кампания, муниципальные выборы, памфилова, цик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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