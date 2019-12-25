Глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала избирательную комиссию Петербурга

В ЦИК поступило около 1600 жалоб от горожан.

Глава Центризбиркома отругала избирательную кампанию по выбору муниципальных депутатов в Петербурге. Вчера, 20 мая, ЦИК провел очередной заседание, одной из тем стали выборы в Северной столице.

Памфилова напомнила о том, что в городе были сформированы 34 территориальных избирательных комиссии. Они должны были помочь ситуации, однако по ряду направлений работа "была провалена".

Мы видим, что Санкт-Петербургской избирательной комиссией в новые территориальные комиссии назначены лица, к которым имелись претензии по их работе в муниципальных комиссиях, и почти треть людей, в том числе председатели некоторых комиссий, вообще не имели опыта работы в избирательной системе, а также люди, которые работают в исполнительных органах местного самоуправления, что может влиять на принятие ими решений в дальнейшем.

Председатель ЦИК отметила, что в некоторых избирательных комиссиях муниципальных округов противопоставляют себя судебной системе и не исполняют решения суда под "надуманными предлогами".

Также критике подверглась городская исполнительная власть, которая, по мнению Памфиловой, пустила процесс на самотек.

Трудно представить, каким будет уровень доверия горожан к предстоящим выборам.

Ситуация в Петербурге находится на особом контроле.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что нарушения на выборах Петербурга закономерно приведут к роспуску муниципальных советов.

Фото: cikrf.ru