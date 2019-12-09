В Подмосковье задержали администратора телеграм-канала по подозрению в вымогательстве

Полиция поймала одного из участников преступной схемы.

На территории Московской области российские правоохранительные органы задержали администратора Telegram-канала по подозрению в вымогательстве. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она указала, что злоумышленники создали медиаресурс для публикации сведений о финансово-кредитных организациях, которые якобы осуществляют операции по переводу денежных средств с использованием сайтов нелегальных интернет-казино. Далее молодые люди обратились к руководству одной из компаний с требованием ежемесячно переводить им на их криптокошельки 0,5 "биткоина" за нераспространение заведомо ложных и дискредитирующих данных.

Представители фирмы, оценив возможные репутационные риски, перечислили вымогателям более 16 миллионов рублей. пресс-служба МВД РФ

Сотрудники полиции задержали по месту проживания одного из подозреваемых в совершении данного преступления. Оперативниками были изъяты телефоны и компьютерная техника. Также в ходе обыска найден список организаций, которым выдвигались аналогичные условия. По факту криминальных эпизодов ведется уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ. Фигурант расследования находится под запретом определенных действий.

Неизвестный ограбил цветочный магазин на улице Композиторов.

Фото и видео: МВД медиа