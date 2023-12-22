Прибывшие на место пожарные эвакуировали 20 человек.

В Подмосковье локализовали пожар на швейной фабрике. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 20 мая в Ногинске. Поступило сообщение о возгорании кровли швейной фабрики. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 20 человек.

Площадь пожара составила 3 600 квадратных метров. В тушении огня участвовали 32 специалиста и восемь единиц техники. Спустя несколько часов пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Иркутской области локализовали крупный пожар в садовом товариществе.

Видео: МЧС России