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В Подмосковье локализовали пожар на швейной фабрике

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Прибывшие на место пожарные эвакуировали 20 человек.

В Подмосковье локализовали пожар на швейной фабрике. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 20 мая в Ногинске. Поступило сообщение о возгорании кровли швейной фабрики. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 20 человек.

Площадь пожара составила 3 600 квадратных метров. В тушении огня участвовали 32 специалиста и восемь единиц техники. Спустя несколько часов пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Иркутской области локализовали крупный пожар в садовом товариществе.

Видео: МЧС России

Теги: мчс россии, подмосковье, пожар, швейная фабрика
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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