В тушении огня участвовали 32 специалиста и девять единиц техники.

В Иркутской области локализовали крупный пожар в садовом товариществе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 20 мая в Братске. Поступило сообщение о возгорании двух жилых домов и пяти хозпостроек. Общая площадь огня составила 1 000 квадратных метров.

В результате пожара никто не погиб. О пострадавших также не сообщается. В тушении огня участвовали 32 специалиста и девять единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Москве загорелось торгово-офисное здание.

Видео: МЧС России