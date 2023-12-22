В тушении огня участвовали 107 специалистов и 33 единицы техники.

В Москве загорелось торгово-офисное здание. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 19 мая на востоке столицы. Поступило сообщение о возгорании в двухэтажном здании. Сведений о пострадавших не поступало.

Площадь пожара составила 1 200 квадратных метров. В тушении огня участвовали 107 специалистов и 33 единицы техники. Спустя время возгорание локализовали.

Ранее мы сообщали, что во Владимирской области ликвидировали пожар в кафе.

Видео: МЧС России