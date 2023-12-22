В Москве загорелось торгово-офисное здание. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел вечером 19 мая на востоке столицы. Поступило сообщение о возгорании в двухэтажном здании. Сведений о пострадавших не поступало.
Площадь пожара составила 1 200 квадратных метров. В тушении огня участвовали 107 специалистов и 33 единицы техники. Спустя время возгорание локализовали.
Ранее мы сообщали, что во Владимирской области ликвидировали пожар в кафе.
Видео: МЧС России
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