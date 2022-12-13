В Подмосковье ликвидировали открытое горение в цехе

Огонь ранее возник в селе Колюбакино.

Специалисты из ГУ МЧС по Московской области заявили журналистам о ликвидации открытого горения в местном цехе по производству пластика. Мероприятия завершились в 06:03 утра 11 марта. Известно, что пламя ранее распространилось по территории производства, расположенного в поселке Колюбакино Рузского городского округа. Первые звонки в экстренное ведмоство поступили в ночь на субботу. По предварительной оценке ситуации, пострадавшая площадь составила около пяти тысяч квадратных метров. Во время горения в помещении обрушилась кровля на территории в 3,5 тысячи квадратных метров. Сведений о погибших или пострадавших не поступало. В тушении огня были задействованы60 спасателей и 19 единиц техники. Прокуратура Подмосковья ведет проверку по факту произошедшего.

Петербуржцев предупредили о сильном ветре в субботу.

Фото и видео: Telegram / SHOT