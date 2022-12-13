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Петербуржцев предупредили о сильном ветре в субботу
Сегодня, 9:36
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Петербуржцев предупредили о сильном ветре в субботу

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Из-за непогоды рыбаков призвали не выходить на лед водоемов.

Сегодня, 11 марта, в Петербурге  объявили "желтый" уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 11 марта в Санкт-Петербурге по Невской Губе Финского залива ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду.

Пресс-служба ГУ МЧС по региону

Из-за непогоды рыбаков призвали не выходить на лед водоемов. Напомним, при сильном ветре уровень воды поднимается, из-за чего лед трескается. 

Кроме того, в МЧС попросили водителей соблюдать осторожность на дороге и по возможности воздержаться от поездок на машине из-за высокой вероятности ДТП.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге на смену солнечной погоде придет облачность.

Фото: Pxhere

Теги: мчс, прогноз погоды, сильный ветер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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