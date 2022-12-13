В Петербурге на смену солнечной погоде придет облачность

Вечером обещают метель.

Сегодня, 11 марта, на смену солнечной погоде придет облачность. Циклонический вихрь с юго-запада принесет в город снегопады. Об этом сообщил в своем tg-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Утром жители Северной столицы смогут насладиться морозом и солнцем. Но днем светило спрячется за плотными облаками. Вечером в город вернется настоящая зима.

Сегодня погоду в Северной столице сформирует приближающийся с юго-запада циклонический вихрь. Он постепенно закроет небо плотными облаками и принесет снег, который в вечерние часы местами будет сильным, возможны метели. Михаил Леус, синоптик

Столбик термометров покажут в Петербурге -4 градуса, в Ленобласти подморозит до -6 градусов. Подует восточный ветер со скоростью 10 м/с.

Циклон задержится в городе на выходные. В воскресенье тоже обещают снегопады и облачность. Больше всего осадков выпадет ночью.

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Фото: Piter.tv