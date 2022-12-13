В топ-3 российских турпотоков вошла Ленобласть

По данным Росстата, всего за год в регион совершили 15,2 миллиона турпоездок.

Стало известно, что Ленобласть вошла в топ-3 регионов страны по количеству туристических поездок по итогам 2022 года. Об этом в пятницу, 10 марта, рассказали в пресс-службе областной администрации.

По данным Росстата, всего за год в регион совершили 15,2 миллиона турпоездок.

Ранее в этом году планируют завершить реконструкцию подсветки Дворцового моста. Также обсуждались вопросы сохранения архитектурного облика электростанций на Обводном канале, набережной реки Фонтанки и Новгородской улице.

Фото: Piter.tv

