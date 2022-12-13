В этом году планируют завершить реконструкцию подсветки Дворцового моста

Также обсуждались вопросы сохранения архитектурного облика электростанций на Обводном канале, набережной реки Фонтанки и Новгородской улице.

В этом году планируется завершить работы по реконструкции художественной подсветки Дворцового моста. Об этом 10 марта пишет пресс-служба Смольного.

Также обсуждались вопросы сохранения архитектурного облика электростанций на Обводном канале, набережной реки Фонтанки и Новгородской улице. Для развития газомоторной инфраструктуры были определены адреса объектов газозаправочной инфраструктуры.

Ранее Водоканал до конца 2023 года откроет 6 новых общественных туалетов. На 5 объектах ведется реконструкция и капремонт.

Фото: Piter.tv

