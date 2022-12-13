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В этом году планируют завершить реконструкцию подсветки Дворцового моста
Сегодня, 22:19
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В этом году планируют завершить реконструкцию подсветки Дворцового моста

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Также обсуждались вопросы сохранения архитектурного облика электростанций на Обводном канале, набережной реки Фонтанки и Новгородской улице.

В этом году планируется завершить работы по реконструкции художественной подсветки Дворцового моста. Об этом 10 марта пишет пресс-служба Смольного. 

Также обсуждались вопросы сохранения архитектурного облика электростанций на Обводном канале, набережной реки Фонтанки и Новгородской улице. Для развития газомоторной инфраструктуры были определены адреса объектов газозаправочной инфраструктуры.

Ранее Водоканал до конца 2023 года откроет 6 новых общественных туалетов. На 5 объектах ведется реконструкция и капремонт.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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