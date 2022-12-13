Водоканал до конца 2023 года откроет 6 новых общественных туалетов

На 5 объектах ведется реконструкция и капремонт.

Водоканал реконструирует и ведет капитальный ремонт уборных в Московском, Кронштадтском, Курортном, Выборгском, Приморской и Петроградском районах Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Специалисты смонтируют кровли, системы водоснабжения, канализации, электроснабжения и отопления, установят новое оборудование и выполнят отделочные работы.

После ремонта откроются туалеты по адресам:

- Московское шоссе, д. 3б, литера А (реконструкция);

- г. Кронштадт, ул. Петровская, д.11, литера Б (реконструкция);

- пос. Молодежное, улица Правды, д.4б (реконструкция);

- пр. Энгельса, д. 28, корп. 5, литера А (реконструкция);

- Санкт-Петербург, Крестовский пр., д.21, литера Ж (капитальный ремонт).

Также скоро начнется строительство нового туалета в парке Сосновка, створ ул. Жака Дюкло и Светлановского проспекта.

Завершить все работы планируется до конца 2023 года.

Ранее петербуржцы поделились мнением о работе бесплатных туалетов Водоканала.

Фото: Водоканал