Петербуржцы поделились мнением о работе бесплатных туалетов Водоканала

Сегодня в хозяйственном ведении Водоканала находится 788 общественных туалетов. Из них более сотни оборудованы для маломобильных групп населения.

Ко Всемирному дню туалета ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" подвело итоги опроса о работе бесплатных общественных туалетов. Более 70% опрошенных полностью удовлетворены работой общественных туалетов в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Водоканала.

Также результаты опроса показали, что более половины респондентов не знали о наличии интерактивной карты расположения туалетов. Ещё 30% респондентов высказали мнение, что оказание услуг в общественных туалетах Водоканала можно улучшить, и поделились своими рекомендациями. Петербуржцы рассказали о проблемах с наличием гигиенических принадлежностей на некоторых объектах и указали на необходимость установки дополнительных туалетов на некоторых адресах.

Сегодня в хозяйственном ведении Водоканала находится 788 общественных туалетов. Из них более сотни оборудованы для маломобильных групп населения.

По решению Правительства Санкт-Петербурга, с 1 января 2022 года все общественные туалеты, находящиеся в хозяйственном ведении петербургского Водоканала, работают бесплатно.

В июле в Приморском районе разгромили общественный туалет стоимостью 2 млн рублей.

Видео: Водоканал Санкт-Петербурга