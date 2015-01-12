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В Приморском районе разгромили общественный туалет стоимостью 2 млн рублей
Сегодня, 10:18
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В Приморском районе разгромили общественный туалет стоимостью 2 млн рублей

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Туалет больше не подлежит эксплуатации.

Сотрудники "Водоканала Санкт-Петербурга" обратились в полицию после того, как неизвестные разгромили общественный модульный туалет в Удельном парке. Его стоимость составляет 2 млн рублей.

В ночь на 19 июля неизвестные практически полностью уничтожили один из трех модульных туалетов. Вандалы разбили большую часть находящегося внутри имущества (зеркала, раковины), а также выбили стенки помещения. Только металлические унитазы уцелели от их действий.

пресс-служба предприятия. 

Туалет уже не удастся восстановить. За подобное хулиганства предусмотрена административная и уголовная ответственность. В "Водоканале" попросили горожан бережно относиться к туалетам. Напомним, плата за их использование не взимается.

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Фото: Водоканал Санкт-Петербурга

Теги: водоканал, общественный туалет, хулиганы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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