В Подмосковье изъято около 5 тыс. канистр с ядовитой "незамерзайкой"

Полиция задержала преступников.

Российские правоохранительные органы ликвидировали подпольный мини-завод по производству ядовитой "незамерзайки". По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 234 УК РФ. Затем материалы переквалифицированы в часть 2 той же статьи. В МВД установили, что в опасном товаре находился метанол. Продукция производилась на территории одного из автосервиса в деревне Васькино, городском округе Чехов. Оперативники нашли след организаторов нелегального бизнеса. Подозреваемыми в расследовании стали 41-летний житель Климовска и его 38-летний подельник из города Подольска.

Сообщники арендовали бывший коровник в посёлке Новая Земля Тульской области, где разливали стеклоомывающую жидкость под заказ, а затем реализовывали в соседних регионах. пресс-служба МВД по региону

Подозреваемые находятся под домашним арестом. Во время обысков полиция изъяла у них свыше 60 тонн спиртосодержащей жидкости, пять тысяч канистр товара (канистры с объемом 4 и 5 литров каждая), прочую пластиковую тару, крышки и этикетки.

В Ленобласти полицейским пришлось применить оружие для остановки пьяного водителям.

Фото и видео: МВД Медиа