В Подмосковье изъята ядовитая стеклоомывающая жидкость

В продукции выявлен метанол.

По требованию Чеховской городской прокуратуры возбуждено уголовное дело (по пункту "а" части 2 статьи 238 УК РФ) по факту производства стеклоомывающей жидкости, в состав которой входили ядовитые вещества. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального надзорного ведомства. Известно, что оперативные мероприятия проведены на территории Тульской области после того, как в автосервисе городского округа Чехов специалисты нашли канистру с метанолом. В рамках обысков в складском помещении оперативниками обнаружен цех по производству и хранению опасного товара в промышленных масштабах.

Дело передано по подследственности, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к совершению преступления. пресс-служба прокуратуры по региону

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Московской области