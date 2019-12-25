В Подмосковье электричка задела платформу, движение задерживается. Об этом рассказали журналисты телеканала "360". По информации от эксперта издания, инцидент с пригородным поездом зафиксирован в округе Истра Московской области на станции "Новопетровская". Произошло смещение железнодорожного полотна. Ситуация задерживает график движения шести электричек.
На станции "Новопетровская" произошло касательное столкновение пригородной электрички с железнодорожной платформой из-за смещения железнодорожного полотна после капитального ремонта.
источник СМИ
Очевидцы рассказали, что электропоезд двигался в сторону Московской области. Сейчас на платформе находится ремонтный состав. Сведения о возможных пострадавших уточняются.
Пассажиры сообщили о задержке электричек в Петербург с Приозерского направления.
Фото: Piter.tv
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