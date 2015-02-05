Еще двоих пассажиров доставили в больницу.

В Подмосковье два человека погибли в ДТП со столбом. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел на Ильинской улице. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего он врезался в столб, а затем в забор и стену дома.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир машины. В региональном МИД уточнили, что еще двоих пассажиров доставили в больницу.

Видео: 360.ru