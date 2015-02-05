В Подмосковье два человека погибли в ДТП со столбом. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на очевидцев.
Инцидент произошел на Ильинской улице. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего он врезался в столб, а затем в забор и стену дома.
В результате ДТП погибли водитель и пассажир машины. В региональном МИД уточнили, что еще двоих пассажиров доставили в больницу.
Видео: 360.ru
