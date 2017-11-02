В Подмосковье два человека погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком

Еще шесть человек обратились за медицинской помощью.

В Подмосковье два человека погибли в результате ДТП с маршруткой и грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел утром 4 марта на 41-м километре "А-107" в городском округе Пушкино. По предварительным данным, столкнулись маршрутное такси и грузовой автомобиль. В результате аварии погибли два человека. Еще шесть человек обратились за медицинской помощью.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее мы сообщали, что в Ступине маршрутка столкнулась с грузовиком.

Фото: Telegram / Подмосковная полиция