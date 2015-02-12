В Подмосковье четверо рабочих обварились на пищевом производстве магазинов "Перекрёсток"

Пациенты госпитализированы с ожогами 50% тела.

В Подмосковье четверо рабочих обварились на пищевом производстве магазинов "Перекресток". Об этом сообщили журналисты Telegram-канала Mash. По данным СМИ, руководство компании отказывает сотрудникам в денежной компенсации.

По предварительным сведениям, из большого чана, в котором варилась морковь, вода сорвала крышку. Кипяток вылился на четырех сотрудников. Медикам пришлось госпитализировать людей с ожогами 50% тела. Некоторые из потерпевших сейчас не могут передвигаться. Один из них (по фамилии Зайдуло) полагает, что авария связана с тем, что на оборудовании не сработал датчик.

По версии рабочего, руководители сейчас экономят на лечении. Они якобы выдают травмы рабочих за бытовые. Известно, что часть пострадавших работала на компанию по подрядческому договору, заключенному со сторонней фирмой. Помощь выдадут только тем, что трудоустроен на производстве официально.

В пресс-службе X5 Group уточнили, что что оказывают помощь пострадавшим и сотрудничают со следствием.

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Фото и видео: Telegram / Mash

