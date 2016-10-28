Неизвестный на Сенной площади распылил перцовый баллончик в лицо супружеской паре

Супруги обратились за помощью к медикам, у обоих диагностировали химический ожог 1,5-2% области лица I стадии.

Незнакомец распылил перцовый баллончик в лицо супружеской паре на Сенной площади. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл накануне, 21 октября, около 10:20. Пострадавшие: 45-летняя женщина и 38-летний мужчина. Супруги обратились за помощью к медикам, у обоих диагностировали химический ожог 1,5-2% области лица I стадии.

Злоумышленника разыскивает полиция, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Месяц назад сантехник распылил в лицо хозяину квартиры перцовый баллончик и украл у него деньги.

Фото: Piter.tv