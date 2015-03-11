Сантехник распылил в лицо хозяину квартиры перцовый баллончик и украл у него деньги

Полицейские уже задержали 32-летнего хулигана. Мужчину подозревают в краже средств.

В среду, 15 сентября, сантехник напал на хозяина квартиры, где проводил работы, и украл у него деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Инцидент произошел около 23:30 ночи в Калининском районе. Между заказчиком и сантехником возник конфликт, в ходе которого представитель сферы услуг прыснул в лицо неприятелю жидкость из газового баллончика. Агрессивный сантехник взял у обидчика 36 тыс. рублей и ушел.

Пострадавший обратился в полицию и написал заявление. Стражи порядка накануне, 17 сентября, задержали подозреваемого в случившемся. Им оказался 32-летний гражданин среднеазиатского государства. Против него возбудили уголовное дело по стать 161 УК РФ (грабеж).

Ранее на Piter.tv сообщили, что хулиган напал на курьера с перцовым баллончиком и отнял у него еду.

Фото: Pexels