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Хулиган напал на курьера с перцовым баллончиком и отнял у него еду
Сегодня, 11:00
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Хулиган напал на курьера с перцовым баллончиком и отнял у него еду

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Разбойником оказался 21-летний молодой человек, который, судя по поступку, очень хотел есть.

Накануне, 17 сентября, на 46-летнего работника службы доставки напал хулиган. Он распылил в лицо мужчины перцовый баллончик и отнял сумку с продуктами, которая предназначалась заказчику. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сотрудники полиции задержали 21-летнего безработного мужчину. Он подозревается в свершении уголовного дела (разбой). Проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что приморцу, похитившему клетку с попугаями, дали пять лет.

Фото: Piter.tv

 

Теги: нападение на курьера, разбой, улица подвойского, хулиган
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Происшествия,

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