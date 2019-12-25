Хулиган напал на курьера с перцовым баллончиком и отнял у него еду

Разбойником оказался 21-летний молодой человек, который, судя по поступку, очень хотел есть.

Накануне, 17 сентября, на 46-летнего работника службы доставки напал хулиган. Он распылил в лицо мужчины перцовый баллончик и отнял сумку с продуктами, которая предназначалась заказчику. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сотрудники полиции задержали 21-летнего безработного мужчину. Он подозревается в свершении уголовного дела (разбой). Проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что приморцу, похитившему клетку с попугаями, дали пять лет.

Фото: Piter.tv