Отмечается, что пассажиров внутри автобуса в момент ДТП не было.

В Подмосковье автобус столкнулся с локомотивом. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 29 января в Наро-Фоминске. По данным ведомства, автобус выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд, где столкнулся с локомотивом. Отмечается, что пассажиров внутри автобуса в момент ДТП не было. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности железнодорожного движения.

Ранее мы сообщали, что под Волгоградом четыре человека пострадали в ДТП.

Видео: Telegram / Подмосковная полиция