Отмечается, что у водителя не было удостоверения на право управления автомобилем.

Под Волгоградом четыре человека пострадали в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в ночь на 28 января на мосту в Среднеахтубинском районе. По предварительным данным, легковой автомобиль ВАЗ-2110 не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение проезжей части. В момент ДТП в машине также находились трое пассажиров.

Пострадавших доставили в больницу. Отмечается, что у водителя не было удостоверения на право управления автомобилем, а сама легковушка не была зарегистрирована. Ппо факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что пьяный водитель устроил ДТП в Рыбацком, вылетев на трамвайные пути.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области