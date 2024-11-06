В Подмосковье арестовали мужчину, поджегшего жену

Следственный комитет установил личность подозреваемого.

В российском городе Ногинске арестован местный житель, обвиняемый в убийстве своей жены с особой жестокостью. Соответствующая информация опубликована в Telegram-аккаунте регионального управления Следственного комитета РФ. Фигурант расследования обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ. В надзорном ведомстве установили личность человека, причастного к преступлению. Им оказался супруг потерпевшей, который в ходе бытового конфликта сначала облил женщину бензином, а затем поджег.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. пресс-служба СК РФ по региону

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Фото и видео: Telegram / ГСУ СК По Московской области