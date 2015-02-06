В столичном кафе вор украл у посетителя 5,5 тысяч долларов. Криминальный эпизод произошел вечером, 5 ноября, в заведении, находящемся на Таганской площади. Соответствующее заявление сделали в социальных сетях сотрудники пресс-службы российской прокуратуры по Москве. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда 45-летний злоумышленник присмотрел свою жертву. Не дожидаясь, пока официанты принесут меню, подозреваемый выбрал столик рядом с потерпевшим.

Поставил стул так, чтобы быть максимально близко к потенциальной жертве. Потом ловкач накинул на руку свое пальто, прикрыв им свои криминальные действия, и начал обыскивать карманы куртки посетителя…. пресс-служба прокуратуры по городу

Злоумышленнику удалось забрать с собой 5,5 тысяч американских долларов. Позже мужчину удалось поймать. Однако он успел продать и потратить валюту. Сейчас подозреваемому предъявлено обвинение по пункту в" части 3 статьи 158 УК РФ. Речь идет о краже в крупном размере. С учетом позиции Таганской межрайонной прокуратуры суд отправил обвиняемого под арест.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы