В Петропавловской крепости открылся фестиваль ледовых скульптур "КроншЛед"

Среди мастеров – чемпионы мира, победители и призеры международных чемпионатов и конкурсов по ледовой и снежной скульптуре.

Сегодня, 8 марта, в Петропавловской крепости, перед Нарышкиным бастионом, открылся фестиваль ледовых скульптур "КроншЛед". Он завершится 17 марта. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем tg-канале.

Темами мероприятия стали Год семьи в России и достижения последних лет. Кроме того, особое внимание уделили современным проектам Петербурга.

Художники и скульпторы воплотили истории из жизни, эмоции людей, высеченные изо льда. В частности, посетители увидят и счастливую семью, прилетевшую в город, и болельщиков Зенита на "Газпром Арене", и романтическое свидание в видовом ресторане Петербурга.

Среди мастеров – чемпионы мира, победители и призеры международных чемпионатов и конкурсов по ледовой и снежной скульптуре. Работы находятся в специальном шатре, сохраняющем необходимую температуру и влажность.

Ранее на Piter.TV: режим работы Ботанического сада изменится в мартовские праздники.

Видео: Telegram / Пиотровский Online