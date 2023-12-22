В Петропавловской крепости 8 марта стартует фестиваль ледовых скульптур

Для создания экспозиции будет использовано более 200 тонн чистого речного льда. Его доставили в город на Неве из Пермского края.

В Петропавловской крепости 8 марта откроется фестиваль ледовых скульптур. До 17 марта горожане смогут увидеть произведения скульпторов со всей России, а также из Актобе (Казахстан). Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Санкт-Петербурга.

О погоде волноваться не стоит — работы мастеров расположатся в специальном шатре, сохраняющем необходимую температуру и влажность. Пресс-служба комитета по культуре

Как отметил вице-губернаторр Борис Пиотровский, для создания экспозиции будет использовано более 200 тонн чистого речного льда. Его доставили в город на Неве из Пермского края.

Выставка откроется на площадке "Нарышкин бастион Петропавловской крепости". Она будет работать каждый день с 11:00 до 19:00 ежедневно. Вход свободный.

Ранее мы писали, что режим работы Ботанического сада изменится в мартовские праздники.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга