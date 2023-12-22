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Режим работы Ботанического сада изменится в мартовские праздники
Сегодня, 8:07
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Режим работы Ботанического сада изменится в мартовские праздники

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В пресс-службе учреждения напоминают, что стоимость билета включает в себя посещение только одного из предложенных маршрутов.

Организация Ботанического сада Петра Великого, расположенного в Санкт-Петербурге, приняла решение изменить график работы на мартовские праздники. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Так, в пятницу, 8 марта, оба маршрута по оранжереям будут функционировать с 10:00 до 17:30. В свою очередь, в субботу и воскресенье тропический маршрут будет доступен для посетителей с 10:00, а субтропический − с 11:00.

Кроме того, фестиваль "Оттепель Чувств", стартовавший в феврале, завершится 10 марта. В пресс-службе напоминают, что стоимость билета включает в себя посещение только одного из предложенных маршрутов.

Ранее мы сообщили о том, что режим работы Ленинградского зоопарка изменится 8 марта.

Фото: Telegram /  Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург

Теги: ботанический сад, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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