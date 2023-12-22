Режим работы Ленинградского зоопарка изменится 8 марта

Специалисты зоопарка пригласили посетителей насладиться ранней весной вместе с вашими любимыми животными в самом центре Петербурга.

С 8 марта Ленинградский зоопарк будет открыт для посетителей с 10:00 до 20:00. Однако кассы и вход на территорию будут закрываться на час раньше - в 19:00. Об этом информировали посетителей в официальном Teegram-канале зверинца.

Специалисты зоопарка пригласили посетителей насладиться ранней весной вместе с вашими любимыми животными в самом центре Петербурга.

Круг катания будет доступен для посетителей каждый день с 11:00 до 17:00, с перерывом с 13:00 до 14:00 часов. Кафе также останется открытым для посетителей каждый день с 11:00 до 19:00 часов. Детская контактная площадка, где можно пообщаться с козами, будет работать ежедневно с 10:00 до 15:45 часов, с перерывом с 13:00 до 14:00 часов.

Ранее мы сообщили о том, что Ленинградский зоопарк показал петербуржцам видео с генеттами Алисой и Гордоном.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк