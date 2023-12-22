Ленинградский зоопарк показал петербуржцам видео с генеттами Алисой и Гордоном

Днем Алиса и Гордон прячутся в убежищах и крепко спят, а ближе к сумеркам выходят на "охоту".

В четверг, 29 февраля, в tg-канале Ленинградского зоопарка разместили ролик с гуляющими по вольеру генеттами Алисой и Гордоном.

Сотрудники учреждения отмечают, что в зоопарке не так уж и легко застать генетт, ведь они являются ночными хищниками, которые живут в тропических лесах и саваннах Африки. Днем Алиса и Гордон прячутся в убежищах и крепко спят, а ближе к сумеркам выходят на "охоту".

В порядке исключения наши генетты Алиса и Гордон вышли прогуляться по своим владениям днем. Они грациозно прошлись перед камерой, чтобы продемонстрировать вам свое изящное телосложение и изумительный окрас. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

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Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка