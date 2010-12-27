В Петроградском районе ищут поджигателей чужого Mercedes

Пламя с горевшей ранним утром машины перебросилось еще и на соседнюю иномарку.

Во вторник, 24 декабря, пожарные тушили загоревшийся автомобиль, припаркованный на Каменноостровском проспекте. Пламя с "Мерседеса" перекинулась на стоящий вблизи "Хендай", в результате чего во второй иномарке частично выгорел моторный отсек. 25 декабря стали известны подробности неприятного происшествия, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

Как выяснилось, вспыхнувший ранним утром "Мерседес" принадлежит 57-летней петербурженке, а пострадавший за компанию "Хендай" – 65-летнему местному жителю. Камеры наружного наблюдения позволили установить, что в пожаре виноваты два неизвестных поджигателя. Злоумышленники намеренно навредили "Мерседесу".

Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, полиция начала розыск преступников.

Тем временем, на проспекте Маршала Жукова прорвало трубу с кипятком.

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