В Петроградском районе ищут поджигателей чужого Mercedes

Во вторник, 24 декабря, пожарные тушили загоревшийся автомобиль, припаркованный на Каменноостровском проспекте. Пламя с "Мерседеса" перекинулась на стоящий вблизи "Хендай", в результате чего во второй иномарке частично выгорел моторный отсек. 25 декабря стали известны подробности неприятного происшествия, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.
Как выяснилось, вспыхнувший ранним утром "Мерседес" принадлежит 57-летней петербурженке, а пострадавший за компанию "Хендай" – 65-летнему местному жителю. Камеры наружного наблюдения позволили установить, что в пожаре виноваты два неизвестных поджигателя. Злоумышленники намеренно навредили "Мерседесу".
Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, полиция начала розыск преступников.
Тем временем, на проспекте Маршала Жукова прорвало трубу с кипятком.
Фото: pixabay
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